Économie
Insécurité alimentaire

«Les ménages de la classe moyenne ont peu de marge de manœuvre»

le 1 décembre 2025 13:01

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
«Les ménages de la classe moyenne ont peu de marge de manœuvre»
L'insécurité alimentaire s'étend désormais à la classe moyenne. / The Associated Press

Une nouvelle étude de l'Observatoire québécois des inégalités dévoile que l'insécurité alimentaire touche désormais la classe moyenne québécoise, avec des statistiques qui sont passées de 8,5% à 18,5% pour cette tranche de la population au cours des quatre dernières années.

Encore plus inquiétant, l'insécurité alimentaire grave connaît aussi une hausse importante avec près de 320 000 personnes qui sont touchées à travers la province.

Écoutez Geoffroy Boucher, économiste à l'Observatoire québécois des inégalités, aborder cette nouvelle réalité au micro de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.

L'expert établit un lien entre la crise de l'insécurité alimentaire et la crise du logement qui sévit au Québec.

«Il y a un lien très clair à faire entre la crise du logement actuelle et la crise de l'insécurité alimentaire au Québec. Ce qu'on observe, c'est que les personnes qui vivent dans des logements inabordables sont surreprésentées parmi la population en situation d'insécurité alimentaire, et en particulier les locataires. C'est une personne sur trois qui est locataire au Québec, qui souffre d'insécurité alimentaire.»

Geoffroy Boucher, économiste à l'Observatoire québécois des inégalités

