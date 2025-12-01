Une nouvelle étude de l'Observatoire québécois des inégalités dévoile que l'insécurité alimentaire touche désormais la classe moyenne québécoise, avec des statistiques qui sont passées de 8,5% à 18,5% pour cette tranche de la population au cours des quatre dernières années.

Encore plus inquiétant, l'insécurité alimentaire grave connaît aussi une hausse importante avec près de 320 000 personnes qui sont touchées à travers la province.

Écoutez Geoffroy Boucher, économiste à l'Observatoire québécois des inégalités, aborder cette nouvelle réalité au micro de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.

L'expert établit un lien entre la crise de l'insécurité alimentaire et la crise du logement qui sévit au Québec.