 Aller au contenu
Politique
Démission du cabinet de Marc Carney

Steven Guilbault à TLMEP: «Stratégique, mais authentique»

par 98.5

0:00
8:30

Entendu dans

La commission

le 1 décembre 2025 12:22

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Steven Guilbault à TLMEP: «Stratégique, mais authentique»
Steven Guilbeault / Cogeco Média

Le ministre démissionnaire du cabinet libéral, Steven Guilbeault, a justifié sa décision lors de son passage à Tout le monde en parle, dimanche.

Le premier ministre canadien annoncera un ajustement ministériel pour pourvoir le poste de ministre de l'Identité et de la Culture canadienne, lundi après-midi.

Le cofondateur d'Équiterre a expliqué sa décision en pointant du doigt l'entente conclue entre Marc Carney et la première ministre de l'Alberta Danielle Smith pour la construction d'un oléoduc entre la province albertaine et la Colombie-Britannique.

L'ex-ministre affirme que cet accord s'est ajouté aux désaccords sur la lutte aux changements climatiques.

Écoutez Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau en discuter, lundi, en ouverture de La commission.

«Il est tellement plus tolérant qu'on pensait qu'il le serait. Il y a bien des gens qui ont dit: comment ça se fait qu'il n'ait pas démissionné quand il y a eu l'autorisation de Justin Trudeau pour faire les forages pétroliers autour de Terre-Neuve? Déjà à ce moment là, on se demandait pourquoi il restait dans ce parti.»

Luc Ferrandez

Autres sujets abordés

  • Santé Québec fête son premier anniversaire: champagne ou piquette?;
  • 50 000 manifestants des grandes centrales syndicales à Montréal: grève générale le 1er mai prochain;
  • Le Barreau du Québec critique le gouvernement Legault.

Vous aimerez aussi

«Ça dérange que Magali Picard prenne toute la place»
Lagacé le matin
«Ça dérange que Magali Picard prenne toute la place»
0:00
11:26
La garde rapprochée de Donald Trump aurait négocié directement avec la Russie
Lagacé le matin
La garde rapprochée de Donald Trump aurait négocié directement avec la Russie
0:00
7:37

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Hydro-Québec tente de mettre fin aux coûts inutiles
Rattrapage
1,40 $ pour les factures papier?
Hydro-Québec tente de mettre fin aux coûts inutiles
L’OMS endosse les médicaments de type Ozempic
Rattrapage
Lutte contre l'obésité
L’OMS endosse les médicaments de type Ozempic
«Les ménages de la classe moyenne ont peu de marge de manœuvre»
Rattrapage
Insécurité alimentaire
«Les ménages de la classe moyenne ont peu de marge de manœuvre»
Haltes-chaleur: les 500 places sont-elles suffisantes?
Rattrapage
Annonce de la mairesse sur l'itinérance
Haltes-chaleur: les 500 places sont-elles suffisantes?
Construction au Québec: sommet historique et réorganisation massive à venir
Rattrapage
Productivité et organisation des métiers d'avenir
Construction au Québec: sommet historique et réorganisation massive à venir
«Limiter le droit de grève, pour nous ça vient brimer le droit d'association»
Rattrapage
L'APTS conteste la loi Boulet en Cour supérieure
«Limiter le droit de grève, pour nous ça vient brimer le droit d'association»
100 ans après son dernier match: Hommage à Georges Vézina
Rattrapage
La bonne nouvelle de la journée
100 ans après son dernier match: Hommage à Georges Vézina
Vendredi fou : «En bon Québécois c'est débile!»
Rattrapage
Effet sur les commerces
Vendredi fou : «En bon Québécois c'est débile!»
Pourquoi aime-t-on autant les chiens laids?
Rattrapage
Nos amis les chiens
Pourquoi aime-t-on autant les chiens laids?
ChatGPT : «L'adoption a été fulgurante et exponentielle»
Rattrapage
Trois ans pour cette IA dimanche
ChatGPT : «L'adoption a été fulgurante et exponentielle»
«Il y a de la récupération dans cette histoire» -Philippe Cantin
Rattrapage
Avalanche aux couleurs des Nordiques
«Il y a de la récupération dans cette histoire» -Philippe Cantin
«C'est une vision extrêmement à courte vue des enjeux»
Rattrapage
Entente pour la construction d’un nouvel oléoduc
«C'est une vision extrêmement à courte vue des enjeux»
Hausse du prix des souffleuses: La faute aux municipalités ?
Rattrapage
Travaux publics
Hausse du prix des souffleuses: La faute aux municipalités ?
L'accès à la propriété est-il devenu impossible pour les jeunes?
Rattrapage
Hausse du prix des maisons
L'accès à la propriété est-il devenu impossible pour les jeunes?