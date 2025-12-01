Démission du cabinet de Marc Carney

Le ministre démissionnaire du cabinet libéral, Steven Guilbeault, a justifié sa décision lors de son passage à Tout le monde en parle, dimanche.

Le premier ministre canadien annoncera un ajustement ministériel pour pourvoir le poste de ministre de l'Identité et de la Culture canadienne, lundi après-midi.

Le cofondateur d'Équiterre a expliqué sa décision en pointant du doigt l'entente conclue entre Marc Carney et la première ministre de l'Alberta Danielle Smith pour la construction d'un oléoduc entre la province albertaine et la Colombie-Britannique.

L'ex-ministre affirme que cet accord s'est ajouté aux désaccords sur la lutte aux changements climatiques.

Écoutez Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau en discuter, lundi, en ouverture de La commission.