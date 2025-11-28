Effet sur les commerces

Les rabais du Vendredi fou et des jours qui le précèdent attirent de nombreux clients! Si les consommateurs peuvent parfois faire d'importantes économies, qu’en est-il des propriétaires de commerces?

Écoutez François Roberge, PDG de La Vie en rose, se pencher sur la question, vendredi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.