Effet sur les commerces

Les rabais du Vendredi fou et des jours qui le précèdent attirent de nombreux clients! Si les consommateurs peuvent parfois faire d'importantes économies, qu’en est-il des propriétaires de commerces?
Écoutez François Roberge, PDG de La Vie en rose, se pencher sur la question, vendredi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«C'est la plus grosse journée maintenant! C'est rendu notre plus grosse journée de l'année. Donc c'est rendu plus gros que le Boxing Day. En bon Québécois c'est débile!»