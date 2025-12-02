Les Républicains en difficulté au Tennessee

Il y a une élection dans l'État du Tennessee, mardi, en raison d'une démission à la Chambre des représentants. D'ordinaire, on se demande uniquement qui sera le nouvel élu républicain qui occupera ce poste.
Mais cette fois, c'est plus compliqué.
Écoutez l'analyste politique Guillaume Lavoie commenter la situation au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Tous les yeux se tournent vers le Tennessee et les membres du GOP retiennent leur souffle;
- «C'est comme si les libéraux étaient dans le trouble dans Westmount»;
- Le dernier sondage est dans la marge d'erreur;
- Une victoire démocrate démontrerait que Trump est devenu un boulet;
- Lors de la présidentielle, l'an dernier, les républicains l'ont emporté par 22 %
- Le discours de Trump au cabinet, mardi, a été surréaliste.