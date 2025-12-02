 Aller au contenu
Les Républicains en difficulté au Tennessee

par 98.5

0:00
6:45

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 2 décembre 2025 17:54

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Guillaume Lavoie
Guillaume Lavoie
Guillaume Lavoie / Cogeco Média

Il y a une élection dans l'État du Tennessee, mardi, en raison d'une démission à la Chambre des représentants. D'ordinaire, on se demande uniquement qui sera le nouvel élu républicain qui occupera ce poste.

Mais cette fois, c'est plus compliqué.

Écoutez l'analyste politique Guillaume Lavoie commenter la situation au micro de Philippe Cantin.

Les sujets discutés

  • Tous les yeux se tournent vers le Tennessee et les membres du GOP retiennent leur souffle;
  • Le dernier sondage est dans la marge d'erreur;
  • Une victoire démocrate démontrerait que Trump est devenu un boulet;
  • Lors de la présidentielle, l'an dernier, les républicains l'ont emporté par 22 %
  • Le discours de Trump au cabinet, mardi, a été surréaliste.

