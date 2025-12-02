Les Républicains en difficulté au Tennessee

Il y a une élection dans l'État du Tennessee, mardi, en raison d'une démission à la Chambre des représentants. D'ordinaire, on se demande uniquement qui sera le nouvel élu républicain qui occupera ce poste.

Mais cette fois, c'est plus compliqué.

Écoutez l'analyste politique Guillaume Lavoie commenter la situation au micro de Philippe Cantin.

Les sujets discutés