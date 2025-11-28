Trois ans pour cette IA dimanche

Dimanche prochain, ChatGPT aura trois ans. Comment ce robot conversationnel, aujourd'hui utilisé par 10% de la population mondiale, est-il aussi rapidement monté en popularité?

Écoutez Ravy Por, associée en intelligence artificielle chez Deloitte et auteure du livre Coder son destin, se pencher sur le sujet, vendredi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.