 Aller au contenu
Politique
Manifestation intersyndicale contre la loi 3

«Nous aurons moins le droit de parole, mais les services ne vont pas mieux»

par 98.5

0:00
11:57

Entendu dans

La commission

le 28 novembre 2025 12:49

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
«Nous aurons moins le droit de parole, mais les services ne vont pas mieux»
La commission / Cogeco Média

Des milliers de travailleurs et travailleuses marcheront samedi dans les rues de Montréal, pour s'opposer au projet de loi 3 sur la transparence syndicale.

Cette manifestation débutera dès 13 h 30 à l’intersection du boulevard René-Lévesque et de la rue Mansfield, et se terminera vers 15 h à l’angle de l’avenue McGill College et de l’avenue du Président Kennedy.

Écoutez Éric Gingras, président de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), aborder le sujet, vendredi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez. 

«ll y a eu des projets de loi pour limiter le droit de grève, pour revoir la négociation dans le secteur public, différentes lois aussi qui ont touché du personnel. Parallèlement à ça, on réduit les services en éducation, en santé. Donc c'est notre personnel qui va avoir un peu moins le droit de parole. Mais parallèlement à ça, les services ne vont pas mieux.»

Éric Gingras

Vous aimerez aussi

«On n'a pas à transformer nos rues, nos trottoirs, nos parcs en lieux de culte»
Lagacé le matin
«On n'a pas à transformer nos rues, nos trottoirs, nos parcs en lieux de culte»
0:00
14:04
«À quelles fins insulter deux partis politiques?» -Dimitri Soudas
Le Québec maintenant
«À quelles fins insulter deux partis politiques?» -Dimitri Soudas
0:00
8:19

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
100 ans après son dernier match: Hommage à Georges Vézina
Rattrapage
La bonne nouvelle de la journée
100 ans après son dernier match: Hommage à Georges Vézina
Vendredi fou : «En bon Québécois c'est débile!»
Rattrapage
Effet sur les commerces
Vendredi fou : «En bon Québécois c'est débile!»
Pourquoi aime-t-on autant les chiens laids?
Rattrapage
Nos amis les chiens
Pourquoi aime-t-on autant les chiens laids?
ChatGPT : «L'adoption a été fulgurante et exponentielle»
Rattrapage
Trois ans pour cette IA dimanche
ChatGPT : «L'adoption a été fulgurante et exponentielle»
«Il y a de la récupération dans cette histoire» -Philippe Cantin
Rattrapage
Avalanche aux couleurs des Nordiques
«Il y a de la récupération dans cette histoire» -Philippe Cantin
«C'est une vision extrêmement à courte vue des enjeux»
Rattrapage
Entente pour la construction d’un nouvel oléoduc
«C'est une vision extrêmement à courte vue des enjeux»
Hausse du prix des souffleuses: La faute aux municipalités ?
Rattrapage
Travaux publics
Hausse du prix des souffleuses: La faute aux municipalités ?
L'accès à la propriété est-il devenu impossible pour les jeunes?
Rattrapage
Hausse du prix des maisons
L'accès à la propriété est-il devenu impossible pour les jeunes?
Entente remise en cause: les producteurs acéricoles en colère contre le MRNF
Rattrapage
50 000 nouveaux hectares de forêt publique
Entente remise en cause: les producteurs acéricoles en colère contre le MRNF
Pour ou contre surnommer l'Avalanche “les Nordiques” ce samedi ?
Rattrapage
L'équipe portera l'ancien chandail de Québec
Pour ou contre surnommer l'Avalanche “les Nordiques” ce samedi ?
Démission de Steven Guilbeault : «Je trouve ça extrêmement courageux!»
Rattrapage
Ouverture d'émission
Démission de Steven Guilbeault : «Je trouve ça extrêmement courageux!»
Les «bonnes nouvelles» de la journée: laïcité, oléoduc et pistes cyclables
Rattrapage
La commission
Les «bonnes nouvelles» de la journée: laïcité, oléoduc et pistes cyclables
L'urgence, l'ennemi du consommateur: comment éviter les fraudes au Vendredi fou
Rattrapage
Avis de la Coalition canadienne antifraude
L'urgence, l'ennemi du consommateur: comment éviter les fraudes au Vendredi fou
«Il y a un exercice d'instrumentalisation politique de la part de Trump»
Rattrapage
Appel à réexaminer l'immigration afghane
«Il y a un exercice d'instrumentalisation politique de la part de Trump»