Manifestation intersyndicale contre la loi 3

Des milliers de travailleurs et travailleuses marcheront samedi dans les rues de Montréal, pour s'opposer au projet de loi 3 sur la transparence syndicale.

Cette manifestation débutera dès 13 h 30 à l’intersection du boulevard René-Lévesque et de la rue Mansfield, et se terminera vers 15 h à l’angle de l’avenue McGill College et de l’avenue du Président Kennedy.

Écoutez Éric Gingras, président de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), aborder le sujet, vendredi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.