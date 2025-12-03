Baisse dans les intentions de vote

La crise qui secoue le Parti libéral du Québec depuis quelques semaines a déjà des répercussions importantes sur les intentions de vote de la formation politique de Pablo Rodriguez.

Le Parti québécois est le grand gagnant et profite de la crise pour récupérer des votes qui étaient avant destinés aux libéraux.

C'est d'ailleurs la formation de Paul St-Pierre Plamondon qui est actuellement en tête dans les intentions de vote avec 39% des suffrages, un bond de 7 points, selon la firme de sondage Léger.

Écoutez le chroniqueur politique Philippe Léger revenir sur cette chute du Parti libéral, mercredi, au micro de Philippe Cantin.