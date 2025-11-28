Ouverture d'émission

Le député libéral Steven Guilbeault a quitté jeudi son poste de ministre de l’Identité et de la Culture canadiennes et de ministre responsable des Langues officielles.

Par cette décision, il montre son désaccord au protocole d’entente énergétique que le premier ministre Mark Carney a conclu avec l’Alberta. Est-ce un geste courageux?

