Politique fédérale
Ouverture d'émission

Démission de Steven Guilbeault : «Je trouve ça extrêmement courageux!»

par 98.5

0:00
14:51

Entendu dans

La commission

le 28 novembre 2025 12:26

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Démission de Steven Guilbeault : «Je trouve ça extrêmement courageux!»
Le député libéral Steven Guilbeault a quitté jeudi son poste de ministre de l’Identité et de la Culture canadiennes et de ministre responsable des Langues officielles / Adrian Wyld / La Presse canadienne

Le député libéral Steven Guilbeault a quitté jeudi son poste de ministre de l’Identité et de la Culture canadiennes et de ministre responsable des Langues officielles.

Par cette décision, il montre son désaccord au protocole d’entente énergétique que le premier ministre Mark Carney a conclu avec l’Alberta. Est-ce un geste courageux?

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez en discuter en ouverture de La commission ce vendredi.

«Personnellement, je trouve que c'est un geste extrêmement courageux. Il en veut à son premier ministre d'avoir signé une entente pour la construction d'un nouvel oléoduc avec l'Alberta.»

Nathalie Normandeau

