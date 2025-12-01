Départ de Steven Guilbeault

À la suite de la démission de Steven Guilbeault, le premier ministre Mark Carney a procédé à un des ajustements au sein de son cabinet des ministres, lundi.

Le député Joël Lightbound devient ainsi le nouveau lieutenant politique du Québec alors que Marc Miller prendra les rênes du ministère de l'Identité et de la Culture canadiennes.

Il s'agit de nouvelles responsabilités pour Joël Lightbound. Le député de Louis-Hébert occupe déjà la fonction de ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l’Approvisionnement.

