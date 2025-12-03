Dimitri Soudas revient sur l'Opération citoyenneté de 1995 menée par Jean Chrétien qui pourrait être convoqué à une commission parlementaire appelée à faire la lumière sur les événements.

Selon le chroniqueur, y a eu d'autres malversations du camp du NON, toutes documentées, tout comme dans le camp du OUI, dans une moindre mesure.

Jean Chrétien acceptera-t-il de témoigner au parlement canadien?

