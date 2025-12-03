 Aller au contenu
Politique fédérale
Opération citoyenneté de 1995

Jean Chrétien pourrait être convoqué à une commission parlementaire

par Félix-Antoine Bétil

0:00
9:09

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 3 décembre 2025 17:40

Avec

Philippe Cantin
Dimitri Soudas
Le fédéral dans l'œil de Dimitri Soudas / Cogeco Média

Dimitri Soudas revient sur l'Opération citoyenneté de 1995 menée par Jean Chrétien qui pourrait être convoqué à une commission parlementaire appelée à faire la lumière sur les événements.

Selon le chroniqueur, y a eu d'autres malversations du camp du NON, toutes documentées, tout comme dans le camp du OUI, dans une moindre mesure.

Jean Chrétien acceptera-t-il de témoigner au parlement canadien?

Écoutez le chroniqueur Dimitri Soudas analyser l'actualité politique fédérale, mercredi, au micro de Philippe Cantin

Il n'est pas obligé. Mais deux choses que je voulais dire là-dessus. La première, le comité pourrait le forcer à témoigner et à comparaître. Deux, pour ce qu'on connaît de monsieur Chrétien sur la place publique, la dernière chose qu'il voudra, c'est de paraître faible.»

Dimitri Soudas

Autres sujet abordé

  • Les propos de Paul St-Pierre Plamondon envers le secteur culturel québécois

