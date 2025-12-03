Dimitri Soudas revient sur l'Opération citoyenneté de 1995 menée par Jean Chrétien qui pourrait être convoqué à une commission parlementaire appelée à faire la lumière sur les événements.
Selon le chroniqueur, y a eu d'autres malversations du camp du NON, toutes documentées, tout comme dans le camp du OUI, dans une moindre mesure.
Jean Chrétien acceptera-t-il de témoigner au parlement canadien?
Écoutez le chroniqueur Dimitri Soudas analyser l'actualité politique fédérale, mercredi, au micro de Philippe Cantin
Il n'est pas obligé. Mais deux choses que je voulais dire là-dessus. La première, le comité pourrait le forcer à témoigner et à comparaître. Deux, pour ce qu'on connaît de monsieur Chrétien sur la place publique, la dernière chose qu'il voudra, c'est de paraître faible.»
Autres sujet abordé
- Les propos de Paul St-Pierre Plamondon envers le secteur culturel québécois