Le gouvernement du Québec a déposé le projet de loi 9 pour renforcer la laïcité, visant notamment les écoles privées religieuses qui devront séparer l'enseignement religieux pour conserver leurs subventions.

Il y a une entente pour l'oléoduc entre Ottawa et l'Alberta.

Un projet de piste cyclable à Hochelaga-Maisonneuve, après trois ans de consultation et de conception, ne se fera pas.

Écoutez les «bonnes nouvelles», édition ironique, de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, jeudi, à La commission.