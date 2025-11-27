Appel à réexaminer l'immigration afghane

Donald Trump a appelé à réexaminer l’immigration afghane qui a eu lieu aux États-Unis durant le mandat de Biden, après qu'un ressortissant afghan ait fait feu en direction de deux membres de la Garde nationale mercredi à Washington.

Le président a également confirmé le déploiement de 500 nouveaux membres de la Garde nationale dans la capitale américaine,

