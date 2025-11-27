Appel à réexaminer l'immigration afghane

Donald Trump a appelé à réexaminer l’immigration afghane qui a eu lieu aux États-Unis durant le mandat de Biden, après qu'un ressortissant afghan ait fait feu en direction de deux membres de la Garde nationale mercredi à Washington.
Le président a également confirmé le déploiement de 500 nouveaux membres de la Garde nationale dans la capitale américaine,
Écoutez Guillaume Lavoie, spécialiste de la politique américaine, analyser le tout, jeudi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«Il y a d'un côté la tragédie abjecte d'une tentative d'assassinat sur trois personnes, mais il y a en vitesse grand V un exercice d'instrumentalisation politique, parce qu’on tombe dans des thèmes confortables pour Donald Trump, c'est-à-dire l'espèce de croisement entre immigration et sécurité. Parce que là, depuis à peu près deux mois, ça ne va pas très bien dans le monde de Trump. Politiquement, sa superbe s'effrite.»