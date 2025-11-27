C'est la fête de l'Action de grâce, jeudi, aux États-Unis. Et le Thanksgiving est une fête plus populaire au pays de Donald Trump que Noël ne l'est chez nous.
Écoutez Valérie Beaudoin parler de cette célébration et d'autres indicateurs au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Thanksgiving: Football, dinde et pas trop de discussions politiques autour de la table…;
- Comment se porte l'économie? On analyse le prix du repas de l’Action de grâce. De la dinde, notamment;
- Quelques nouveaux détails sur la fusillade de mercredi à Washington D.C.