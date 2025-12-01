 Aller au contenu
Conflit armé avec le Venezuela?

«On a mobilisé plus de 10 % des forces navales américaines» -Guillaume Lavoie

par 98.5

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 1 décembre 2025 17:54

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Guillaume Lavoie
Guillaume Lavoie
Guillaume Lavoie / Cogeco Média

La tension ne cesse de monter entre les États-Unis et le Venezuela. Tout laisse penser à une invasion américaine.

Écoutez Guillaume Lavoie, spécialiste de politique américaine et internationale, au micro de Philippe Cantin.

Les sujets discutés

  • Les États-Unis ont mobilisé plus de 10 % des forces navales américaines près du Venezuela, dirigé par Nicolas Maduro.
  • Les enjeux de régime, les réserves pétrolières vénézuéliennes, l’influence de la Chine et l’absence de soutien régional sont au menu;
  • On s'interroge sur la cohérence de la doctrine "America First" et les conséquences d’un changement de régime.

