Conflit armé avec le Venezuela?

La tension ne cesse de monter entre les États-Unis et le Venezuela. Tout laisse penser à une invasion américaine.
Écoutez Guillaume Lavoie, spécialiste de politique américaine et internationale, au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Les États-Unis ont mobilisé plus de 10 % des forces navales américaines près du Venezuela, dirigé par Nicolas Maduro.
- Les enjeux de régime, les réserves pétrolières vénézuéliennes, l’influence de la Chine et l’absence de soutien régional sont au menu;
- On s'interroge sur la cohérence de la doctrine "America First" et les conséquences d’un changement de régime.