Dégâts politiques d'une «crise horribilis»

Les Commissaires décortiquent la crise qui frappe le Parti libéral du Québec (PLQ) et son chef, Pablo Rodriguez.

L'UPAC a confirmé que des enquêteurs ont visité la députée Marwah Rizqy, désormais considérée comme le témoin clé dans cette affaire d'allégations, ce qui a été largement médiatisé.

Écoutez la discussion entre Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez à ce sujet, en ouverture de La commission, jeudi.

Les analystes notent que, malgré les efforts de transparence de Rodriguez – qui a multiplié les rencontres avec la presse – le scandale a un impact dévastateur sur le parti, qui recule dans les sondages.

Ils soulignent que, même si l'enquête de l'UPAC n'a pas encore abouti à des accusations, la présomption de culpabilité dans le «tribunal populaire» cause des dommages politiques considérables.

Le silence prolongé de Marwah Rizqy, qui parle d'une affaire de ressources humaines, contribue également à la difficulté du PLQ à reprendre le contrôle du récit.