«Comme dans tout, il y a de l'inflation»

La récompense pour retrouver le jeune Liam Toman, disparu au Mont-Tremblant en février dernier, passe de 10 000 à 50 000 dollars.

Liam est un jeune ontarien de 22 ans qui était en voyage de ski avec des amis.

Il a été vu pour la dernière fois dans la nuit du 1er au 2 février près d’un hôtel situé sur le chemin du Curé-Deslauriers à Mont-Tremblant.

Écoutez Ann St-Arnaud, directrice des communications à Jeunesse au Soleil, expliquer comment la récompense a été bonifiée, dans La commission.