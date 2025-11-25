La récompense pour retrouver le jeune Liam Toman, disparu au Mont-Tremblant en février dernier, passe de 10 000 à 50 000 dollars.
Liam est un jeune ontarien de 22 ans qui était en voyage de ski avec des amis.
Il a été vu pour la dernière fois dans la nuit du 1er au 2 février près d’un hôtel situé sur le chemin du Curé-Deslauriers à Mont-Tremblant.
Écoutez Ann St-Arnaud, directrice des communications à Jeunesse au Soleil, expliquer comment la récompense a été bonifiée, dans La commission.
«C'est une récompense qui est très importante. C'est toujours du cas par cas. Puis c'est rare qu'on va augmenter comme ça une récompense.»
Ann St-Arnaud mentionne que «comme dans tout, il y a de l'inflation» et que les dons de la population ont contribué à la bonification du montant initial de 10 000 dollars.
La Sûreté du Québec demande à toute personne ayant des informations sur cette disparition subite de la contacter.