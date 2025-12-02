Des rassemblements d'adolescents dégénèrent en vols et bagarres dans des commerces et lieux publics. Un phénomène qui préoccupe de plus en plus les commerçants.

Ce phénomène, décrit par Marcel Savard, ex-directeur général adjoint à la Sûreté du Québec, comme des «happenings» amplifiés par les réseaux sociaux, soulève des questions fondamentales: pourquoi ces jeunes se regroupent-ils ainsi et comment y mettre fin?

Écoutez Marcel Savard, ex-directeur général adjoint à la Sûreté du Québec, aborder ce phénomène, au micro de Marie-Eve Tremblay.