Une décision qui divise

La décision d’Hydro-Québec de fournir plus d'électricité à des centres de données étrangers au cours des prochaines années ne fait pas l'unanimité.

Actuellement, 150 mégawatts sont disponibles pour ce type de structure. En 2035 le gouvernement Legault souhaiterait que ce nombre augmente à 1 102 mégawatts.

Écoutez Stéphane Garneau, président et chef de la direction de Micrologic, revenir sur cette décision du gouvernement, lundi, à La commission.

S'il estime que l'exploitation de l'énergie québécoise est une bonne chose, il regrette l'absence de soutien auprès des industries locales.