Le renouvellement du permis de conduire en 2026 sera en moyen cher que le prix habituel, mais plus élevé qu'en 2025.
Écoutez Simon-Pierre Poulin, porte-parole de la SAAQ, en discuter jeudi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«La raison pour laquelle on peut donner cette réduction-là, c'est que le fonds d'assurance se porte très bien. Donc, on a de bons résultats financiers dans les dernières années. Et ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Un bilan routier qui est meilleur qu'anticipé, donc moins d'accidents, des accidents moins graves.»