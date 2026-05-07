Les ventes de voitures électriques explosent

Les ventes de voitures ont augmenté de 160 %, rapporte Le Journal de Montréal, une nouvelle qui ne surprend pas Daniel Breton de Mobilité électrique.

Ce dernier a observé au cours des années que chaque fois que le prix de l'essence augmente et qu'il y a des incitatifs pour les voitures électriques, leurs ventes explosent.

Écoutez Daniel Breton, président-directeur général de Mobilité électrique Canada, aborder cet engouement, jeudi, à l'émission La commission.

M. Breton démystifie également des mythes sur les véhicules électriques, comme leur poids important et l'impact que ça peut avoir sur l'usure des pneus.