Les ventes de voitures électriques explosent

Les ventes de voitures ont augmenté de 160 %, rapporte Le Journal de Montréal, une nouvelle qui ne surprend pas Daniel Breton de Mobilité électrique.
Ce dernier a observé au cours des années que chaque fois que le prix de l'essence augmente et qu'il y a des incitatifs pour les voitures électriques, leurs ventes explosent.
Écoutez Daniel Breton, président-directeur général de Mobilité électrique Canada, aborder cet engouement, jeudi, à l'émission La commission.
M. Breton démystifie également des mythes sur les véhicules électriques, comme leur poids important et l'impact que ça peut avoir sur l'usure des pneus.
L'engouement est un bon signe, mais ça serait le fun que ça prenne pas une guerre pour qu'on arrive à ça. En 2022, quand la guerre entre la Russie et l'Ukraine a commencé, on a vu un peu le même phénomène. Le prix du gaz est remonté à 2 $, puis les gens se sont tournés beaucoup vers les véhicules électriques à cause du prix du carburant à court terme. Puis, quand le prix a baissé, l'engouement baissait un peu.»