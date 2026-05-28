31% des routes sont en très mauvais état

Entre les nids-de-poule qui se multiplient et l'asphalte qui crie à l'aide, plus de la moitié du réseau routier québécois est en piteux état...

En réagissant aux factures de réfection qui explosent, Benoît Charette pose la question qui pique: est-il temps de ramener les péages pour financer nos infrastructures, à l'image de ce qui se fait en Europe?

Écoutez Benoit Charette, chroniqueur automobile, en discuter au micro de Marie-Eve Tremblay, jeudi matin.

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