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31% des routes sont en très mauvais état

Faut-il le retour des péages pour sauver nos routes québécoises?

par 98.5

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Entendu dans

Radio textos

le 28 mai 2026 11:07

Avec

Benoit Charette
Benoit Charette
Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Faut-il le retour des péages pour sauver nos routes québécoises?
Benoit Charette / Cogeco Média

Entre les nids-de-poule qui se multiplient et l'asphalte qui crie à l'aide, plus de la moitié du réseau routier québécois est en piteux état... 

En réagissant aux factures de réfection qui explosent, Benoît Charette pose la question qui pique: est-il temps de ramener les péages pour financer nos infrastructures, à l'image de ce qui se fait en Europe? 

Écoutez Benoit Charette, chroniqueur automobile, en discuter au micro de Marie-Eve Tremblay, jeudi matin. 

Autre sujet abordé: 

  • Les auditeurs partagent leur amour nostalgique pour la bonne vieille boîte manuelle et la troisième pédale, sur le point de disparaitre... 

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