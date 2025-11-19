La crise s'intensifie au Parti libéral du Québec (PLQ) après le congédiement de Geneviève Hinse et la confirmation du départ de Marwah Rizqy.

Écoutez l'analyste politique et ancienne ministre libérale, Christine St-Pierre aborder le tout, mercredi après-midi, à l'émission de Philippe Cantin.

Elle estime que la conférence de presse de Pablo Rodriguez de mercredi a un peu calmé le jeu, mais ajoute que le chef semblait ébranlé, lorsqu'il a répondu à toutes les questions des journalistes.

Christine St-Pierre exprime ses doutes quant au silence prolongé de la députée libérale Marwah Rizqy, soutenant qu'on aura besoin de transparence dans ce dossier, car ce dossier est une catastrophe depuis lundi à ses yeux.