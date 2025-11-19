 Aller au contenu
Politique provinciale
Crise au Parti libéral du Québec

Pablo Rodriguez soutient qu'il n'a rien à se reprocher et rien à cacher

par Maxime Sarrasin | 98.5

0:00
28:41

Entendu dans

La commission

le 19 novembre 2025 13:37

Avec

Louis Lacroix
Louis Lacroix
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez

et autres

PLQ: Pablo Rodriguez mentionne qu'il n'a rien à se reprocher et rien à cacher / Jacques Boissinot / La Presse Canadienne

À la suite des récentes révélations qui secouent le Parti libéral du Québec, le chef de la formation politique Pablo Rodriguez a fait le point mercredi midi, à l'occasion d'une conférence de presse durant laquelle il a soutenu qu'il n'a rien à se reprocher et rien à cacher. Il a ajouté qu'il souhaite que la lumière soit faite sur les allégations qui minent son parti depuis quelques jours.

Le Journal de Montréal a mis la main sur des textos dans lesquels il est question de votes liés à des billets de 100 dollars dans le cadre de la campagne au leadership.

Deux députées auraient ainsi échangé des messages troublants à propos de membres payés pour voter en faveur de M. Rodriguez lors de la récente course à la direction du parti.

Écoutez le point de presse et les réactions de Louis Lacroix, mercredi midi à l'émission de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.

Réagissant aux allégations visant sa formation politique, il a mentionné qu'il ne sait pas si les textos dont il est question sont véridiques et qu'il n'avait jamais été mis au courant de ces conversations ou des potentiels échanges d'argent dont il est question auparavant.

Concernant la situation de l’ex-directrice de cabinet, Geneviève Hinse, il a réitéré qu'il ne sait pas pourquoi elle a été congédiée et que seule Marwah Rizqy est au courant des raisons qui ont motivé cette décision.

En ce qui a trait à ses dépenses personnelles qui ont suscité des questionnements, il a soutenu que l'ensemble de ses dépenses de fonction ont été payées par le Parti libéral du Québec et non par les contribuables québécois.

Il a finalement laissé entendre qu'il n'est pas question pour lui de démissionner ou qu'il relance une nouvelle course à la chefferie, mais qu'il entend rendre public ce qui pourra être rendu public en ce qui concerne l'enquête indépendante qu'il a demandée.

