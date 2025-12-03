 Aller au contenu
Politique provinciale
Les insultes de PSPP

«C'est une insulte au milieu culturel québécois» Nathalie Normandeau

par 98.5

0:00
11:16

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 3 décembre 2025 17:27

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
«C'est une insulte au milieu culturel québécois» Nathalie Normandeau
L'éditorial de Nathalie Normandeau / Cogeco Média

Au terme de cette autre journée chargée dans l'actualité politique, Nathalie Normandeau s'installe au micro de Philippe Cantin.

Écoutez le commentaire de Nathalie Normandeau.

Les sujets discutés

  • Paul St-Pierre Plamondon, le chef du Parti québécois, critique le milieu culturel québécois: «Il a manqué une belle occasion de se taire»;
  • Un autre sondage Léger du Journal de Montréal montre la chute des libéraux de Pablo Rodriguez;
  • L’entêtement de Simon Jolin-Barrette à inclure le droit à l’avortement dans le projet de Constitution, malgré l’opposition de groupes comme le Barreau du Québec.

Vous aimerez aussi

Est-ce qu'enseigner est plus difficile au Québec qu'ailleurs au Canada?
La commission
Est-ce qu'enseigner est plus difficile au Québec qu'ailleurs au Canada?
0:00
12:54
«Les gens sont assujettis aux subventions et à l'idéologie fédérales» -PSPP
Le Québec maintenant
«Les gens sont assujettis aux subventions et à l'idéologie fédérales» -PSPP
0:00
11:04

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
«Ce n'est jamais le système, c'est l'application qui compte» -Dany Dubé
Rattrapage
Les insuccès des Canadiens
«Ce n'est jamais le système, c'est l'application qui compte» -Dany Dubé
Hiver enneigé: «Les stations de ski se frottent les mains»
Rattrapage
Malgré le dérèglement climatique
Hiver enneigé: «Les stations de ski se frottent les mains»
Les dix meilleures chansons de Noël
Rattrapage
Palmarès annuel Billboard
Les dix meilleures chansons de Noël
«Les gens sont assujettis aux subventions et à l'idéologie fédérales» -PSPP
Rattrapage
Milieu culturel québécois
«Les gens sont assujettis aux subventions et à l'idéologie fédérales» -PSPP
«C'est extrêmement jeune pour commencer à mettre ce genre de pression»
Rattrapage
Un bulletin de 4e pour l'admission au secondaire
«C'est extrêmement jeune pour commencer à mettre ce genre de pression»
Le système de jeu de Martin St-Louis critiqué
Rattrapage
Défaite du Tricolore contre les Sénateurs
Le système de jeu de Martin St-Louis critiqué
Procès pour triple meurtre: «Même l'accusé a eu besoin d'un verre d'eau»
Rattrapage
Atteint de schizophrénie
Procès pour triple meurtre: «Même l'accusé a eu besoin d'un verre d'eau»
Gala Québec Cinéma: l'événement s'annonce «corrosif»
Rattrapage
27e édition
Gala Québec Cinéma: l'événement s'annonce «corrosif»
«La chute est brutale pour Pablo Rodriguez» -Philippe Léger
Rattrapage
Baisse dans les intentions de vote
«La chute est brutale pour Pablo Rodriguez» -Philippe Léger
La Banque Laurentienne est finalement vendue
Rattrapage
Une longue saga se termine
La Banque Laurentienne est finalement vendue
Un gros duel et des moyennes à la baisse pour les gardiens
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Un gros duel et des moyennes à la baisse pour les gardiens
L'esprit de Noël précoce cette année
Rattrapage
Hiver hâtif
L'esprit de Noël précoce cette année
«C'est comme si les libéraux étaient dans le trouble dans Westmount»
Rattrapage
Les Républicains en difficulté au Tennessee
«C'est comme si les libéraux étaient dans le trouble dans Westmount»
Marc Miller «devrait arrêter de penser tout haut» -Dimitri Soudas
Rattrapage
Propos sur le déclin du français
Marc Miller «devrait arrêter de penser tout haut» -Dimitri Soudas