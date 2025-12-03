Les insultes de PSPP

Au terme de cette autre journée chargée dans l'actualité politique, Nathalie Normandeau s'installe au micro de Philippe Cantin.
Écoutez le commentaire de Nathalie Normandeau.
Les sujets discutés
- Paul St-Pierre Plamondon, le chef du Parti québécois, critique le milieu culturel québécois: «Il a manqué une belle occasion de se taire»;
- Un autre sondage Léger du Journal de Montréal montre la chute des libéraux de Pablo Rodriguez;
- L’entêtement de Simon Jolin-Barrette à inclure le droit à l’avortement dans le projet de Constitution, malgré l’opposition de groupes comme le Barreau du Québec.