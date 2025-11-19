Les municipalités face aux agriculteurs

Des municipalités doivent faire compétition avec des préleveurs agricoles et industriels pour l'utilisation de l'eau. C'est ce que démontre un document du ministère de l'Environnement obtenu par Radio-Canada.

Celui-ci démontre que l'usage de l'eau est mal encadré et que des agriculteurs prélèvent des millions de litres d'eau par jour sans autorisation.

Écoutez Lise Michaud, mairesse de Mercier, discuter de cet enjeu au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.