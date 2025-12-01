Annonce de la mairesse sur l'itinérance

La mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, a annoncé, lundi matin, la mise sur pied d'une cellule de crise pour répondre à l'enjeu de l'itinérance dans la métropole. De plus, près de 500 places supplémentaires seront disponibles cet hiver dans les haltes-chaleur.

Cette cellule, qui se rencontrera une fois par semaine, sera formée de représentants du réseau de la santé et des services sociaux, du ministère des Affaires municipales, de la Sécurité publique et des organismes communautaires.

Les haltes-chaleur concernées par cette annonce seront annoncées prochainement.

Écoutez Jaëlle Begarin, présidente et directrice générale de la Maison du Père, discuter de ces annonces, lundi, au micro de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.