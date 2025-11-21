Nombreux défis pour la nouvelle mairesse

Luc Ferrandez analyse le contexte économique difficile dans lequel la nouvelle mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, va amorcer son mandat.

Il croit que l'absence de budget et l'absence de projets feront en sorte que ce sera «bon temps pour faire profil bas».

Écoutez notre chroniqueur faire le point sur les chantiers auxquels devra s'attaquer la nouvelle mairesse, vendredi, à l'émission Lagacé le matin animée par Catherine Brisson.

Le contexte actuel est marqué par une baisse record des mises en chantier qui va impacter les revenus de la ville de deux façons principales: les taxes de bienvenue et les permis de construction.