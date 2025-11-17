Le «mukbang», ou s'empiffrer en ligne

Connaissez-vous le phénomène asiatique du «mukbang», où des individus - perçus comme étant des influenceurs - se filment en mangeant d’énormes quantités de nourriture?

Il y a même une nouvelle série québécoise à ce sujet, Mukbang, disponible sur la plateforme Tou.tv de Radio-Canada.

Écoutez Stéphanie Léonard, docteure en psychologie, spécialisée dans le traitement des troubles de l’alimentation, des comportements alimentaires et de l’image corporelle, aborder le tout au micro de Marie-Eve Tremblay.

La Dr Léonard souligne les risques pour l’image corporelle et la santé mentale, notamment chez les jeunes.

«À la base, il faut comprendre que c'est un moyen d'avoir de l'attention. Je pense que ça, c'est clair», dit-elle.