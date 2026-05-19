La présidente de Centraide a troqué son emploi d’avocate dans une grande firme de Montréal pour s’investir à temps plein dans le communautaire.

Écoutez Tasha Lackman, présidente et directrice générale de Centraide du Grand Montréal, au micro de Philippe Cantin.

Lackman souligne l’importance de la philanthropie, de la solidarité quotidienne et du rôle de l’État face à la pauvreté.

Environ 500 000 Montréalais vivent sous le seuil de 24 000 $ par an et que 45 % des Québécois n’ont pas de coussin financier.

Elle appelle à une mobilisation collective et à un engagement accru des gouvernements et du secteur communautaire.