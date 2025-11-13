 Aller au contenu
Politique municipale
Décision de les retirer en Ontario

par 98.5

0:00
8:06

Entendu dans

La commission

le 13 novembre 2025 14:17

Avec

Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Radars photo: une trappe à tickets?
Le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, a ordonné aux municipalités de retirer tous les radars photo, estimant que ces derniers sont des trappes à tickets. / AlexGo / Adobe Stock

Le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, a ordonné aux municipalités de retirer tous les radars photo, estimant que ces derniers sont des trappes à tickets.

Les municipalités de la province ayant ce type de technologie ont donc jusqu'au 14 novembre pour les enlever, affirme le ministre des Transports Prabmeet Sarkaria, après l'adoption d'un projet de loi à cet effet. 

Est-ce une bonne décision?

Écoutez André Durocher, ancien policier en sécurité routière et directeur de la sécurité routière à CAA Québec, en discuter, jeudi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

