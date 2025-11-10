Des vêtements taxés jusqu'à dix fois

L'entrepreneure Annick Leclair de Sherbrooke a lancé une pétition pour convaincre le gouvernement d'abolir la TVQ sur les vêtements d'occasion pour enfants.

Elle dénonce une «surtaxe» qui frappe durement les familles: le même pyjama pouvant être revendu et taxé jusqu'à dix fois.

Cette mesure est perçue comme une nécessité pour aider les familles à faible revenu et encourager un geste écoresponsable face à la surconsommation textile.

