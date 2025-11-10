 Aller au contenu
Des vêtements taxés jusqu'à dix fois

Une pétition demande l'abolition de la TVQ sur la seconde main pour enfants

le 10 novembre 2025

L'entrepreneure Annick Leclair de Sherbrooke a lancé une pétition pour convaincre le gouvernement d'abolir la TVQ sur les vêtements d'occasion pour enfants.

Elle dénonce une «surtaxe» qui frappe durement les familles: le même pyjama pouvant être revendu et taxé jusqu'à dix fois.

Cette mesure est perçue comme une nécessité pour aider les familles à faible revenu et encourager un geste écoresponsable face à la surconsommation textile.

Écoutez la propriétaire de la boutique BébéMéghan et l'instigatrice de la pétition demandant l’abolition des taxes sur les vêtements d’occasion pour enfants, lundi, à La commission avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez. 

«Un pyjama peut être vendu le même jusqu'à dix fois par année... ça finit au bout de la ligne que les clients vont payer plus en taxes que la valeur du pyjama à l'origine. C'est déjà en partant de ça, un point qui est frustrant pour les clients. Le côté environnemental aussi: je pense que ça serait temps que le gouvernement encourage un peu les gestes éco-responsables pour la planète.»

Annick Leclair, l'instigatrice de la pétition

