Pour la deuxième fois dans la finale de l'Association de l'Est de la LNH, les Canadiens de Montréal et les Hurricanes ont disputé une prolongation. Et, chaque fois, l'exercice a tourné à l'avantage de la formation de la Caroline.
Une erreur de Lane Hutson dans son territoire a permis aux Hurricanes de concrétiser leur victoire par l'entremise d'Andrei Svechnikov, à 14:06.
Il n'y avait une trentaine de secondes d'écoulées en prolongation lorsque Nick Suzuki s'est pointé seul devant le gardien Frederik Andersen, mais son tir a raté la cible. Quelques instants plus tard, un tir de Mike Matheson a ricoché sur la barre transversale.
La prolongation aura été à l'image de la troisième période. Le Tricolore n'a eu que deux tirs au but du début du derniers tiers jusqu'à la conclusion du match, contrairement à 13 pour les visiteurs. Au total, les Canadiens n'ont dirigé que 13 tirs vers Andersen, tandis que les Hurricanes en obtenaient 38.
Lors des 60 premières minutes de jeu, le scénario a été le même: un but des Hurricanes, suivi d'une riposte des Canadiens, et beaucoup plus d'arrêts de Jakub Dobes que d'Andersen...
Shayne Gostisbehere (1er), Mike Matheson (2e) et Taylor Hall (2e) ont inscrit leurs buts en première période, tandis que Lane Hutson (3e) a fait mouche au deuxième tiers, dans son cas, en avantage numérique. Personne n'a touché la cible en troisième période.
Pour la première fois depuis le début des séries, et même, depuis le mois de mars, le Tricolore a subi deux revers consécutifs.
Les Hurricanes ont les devants 2-1 dans la finale d'Association. Prochain match, mercredi soir, au Centre Bell.
Pas de but rapide
Contrairement à sa récente et très mauvaise habitude, le Tricolore n'accorde pas de but dans les premières minutes du jeu, mais les Hurricanes ont déjà quatre tirs au cadran quand les hommes de St-Louis décochent leur premier.
La première pénalité de la rencontre, décernée aux Hurricanes, ne permet qu'ajouter un tir à la fiche des Canadiens.
Beau moment lors d'un temps d'arrêt par la suite, lorsqu'on présente les joueuses de la Victoire de Montréal, championnes de la coupe Walter.
Si les Canadiens n'ont pas cédé dans les premières minutes, il concèdent néanmoins le premier but du match, à 8:24, gracieuseté de Shayne Gostisbehere.
Les hommes en rouge passent à un poteau de créer l'égalité par la suite, lorsqu'une rondelle déviée par Juraj Slafkovsky devant le filet s'écrase sur la tige de métal.
Ça joue dur par la suite, Cole Caufield et Alexander Nikishin, entre autres, se font ramasser par leurs adversaires.
Mike Matheson ramène les Canadiens - et la foule - dans le match quand son tir imparable fait mouche à 15:28. Des mentions d'aide à Ivan Demidov et à Jake Evans.
Il faut moins d'une minute aux Hurricanes pour reprendre les devants. Josh Anderson rate une couverture dans sa zone auprès de K'Andre Miller, et après un arrêt de Dobes, Taylor Hall, effectue le travail à 16:22.
Dobes sauve les meubles avec moins de deux minutes à faire à l'engagement avec un superbe arrêt face à Andrei Svechnikov, lors d'un surnombre.
Kaiden Guhle s'en va au cachot avec une minute à faire. Pas de casse, mais le Tricolore va amorcer le deuxième tiers à cinq contre quatre.
L'unité défensive tient le coup et c'est une pénalité à Jordan Martinook, pour avoir cinglé Lane Hutson, qui fait basculer l'initiative du match.
Cela ne prend que quelques secondes avant de voir Hutson et Cole Caufield percer la défensive des Hurricanes, s'échanger la rondelle comme des larrons en foire et voir Hutson créer l'égalité à 4:43. Un but de toute beauté.
Quelques minutes plus tard, Andersen et Dobes bloquent des tirs pas commodes de Slafkovsky et de Gostisbehere.
Puis, Sean Walker fonce comme un obus dans Dobes. Collision majeure. Pour une raison qu'aucun livre de règlements ne pourra expliquer, on donne deux minutes à Jake Evans qui a riposté à Walker (correct), mais seulement deux minutes à Walker (incompréhensible). On joue à quatre contre quatre.
Pas de changement d'ici la fin de l'engagement qui se termine avec une marque de 2-2, mais un nombre de tirs au but nettement en faveur des Hurricanes (26-11).
Les joueurs des Canadiens sont entreprenants au début du dernier tiers et ça semble payer après sept minutes de jeu, lorsqu'un tir de Noah Dobson dévie sur un bâton adverse avant de trouver le fond du filet.
Les Hurricanes contestent le but, estimant que Caufield était entré dans leur zone avant la rondelle quelques instants plus tôt. Et la reprise leur donne raison. But refusé.
Le Tricolore résiste ensuite à un jeu de puissance des Hurricanes, leur troisième de la soirée.
On en reste là, et pour un deuxième match de suite, l'issue sera connue en prolongation.