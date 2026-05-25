Pour la deuxième fois dans la finale de l'Association de l'Est de la LNH, les Canadiens de Montréal et les Hurricanes ont disputé une prolongation. Et, chaque fois, l'exercice a tourné à l'avantage de la formation de la Caroline.

Une erreur de Lane Hutson dans son territoire a permis aux Hurricanes de concrétiser leur victoire par l'entremise d'Andrei Svechnikov, à 14:06.

Il n'y avait une trentaine de secondes d'écoulées en prolongation lorsque Nick Suzuki s'est pointé seul devant le gardien Frederik Andersen, mais son tir a raté la cible. Quelques instants plus tard, un tir de Mike Matheson a ricoché sur la barre transversale.

La prolongation aura été à l'image de la troisième période. Le Tricolore n'a eu que deux tirs au but du début du derniers tiers jusqu'à la conclusion du match, contrairement à 13 pour les visiteurs. Au total, les Canadiens n'ont dirigé que 13 tirs vers Andersen, tandis que les Hurricanes en obtenaient 38.

Lors des 60 premières minutes de jeu, le scénario a été le même: un but des Hurricanes, suivi d'une riposte des Canadiens, et beaucoup plus d'arrêts de Jakub Dobes que d'Andersen...

Shayne Gostisbehere (1er), Mike Matheson (2e) et Taylor Hall (2e) ont inscrit leurs buts en première période, tandis que Lane Hutson (3e) a fait mouche au deuxième tiers, dans son cas, en avantage numérique. Personne n'a touché la cible en troisième période.

Pour la première fois depuis le début des séries, et même, depuis le mois de mars, le Tricolore a subi deux revers consécutifs.

Les Hurricanes ont les devants 2-1 dans la finale d'Association. Prochain match, mercredi soir, au Centre Bell.

Pas de but rapide

Contrairement à sa récente et très mauvaise habitude, le Tricolore n'accorde pas de but dans les premières minutes du jeu, mais les Hurricanes ont déjà quatre tirs au cadran quand les hommes de St-Louis décochent leur premier.

La première pénalité de la rencontre, décernée aux Hurricanes, ne permet qu'ajouter un tir à la fiche des Canadiens.

Beau moment lors d'un temps d'arrêt par la suite, lorsqu'on présente les joueuses de la Victoire de Montréal, championnes de la coupe Walter.

Si les Canadiens n'ont pas cédé dans les premières minutes, il concèdent néanmoins le premier but du match, à 8:24, gracieuseté de Shayne Gostisbehere.

Les hommes en rouge passent à un poteau de créer l'égalité par la suite, lorsqu'une rondelle déviée par Juraj Slafkovsky devant le filet s'écrase sur la tige de métal.

Ça joue dur par la suite, Cole Caufield et Alexander Nikishin, entre autres, se font ramasser par leurs adversaires.

Mike Matheson ramène les Canadiens - et la foule - dans le match quand son tir imparable fait mouche à 15:28. Des mentions d'aide à Ivan Demidov et à Jake Evans.