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Abolition de la TVQ sur certains produits

Les mesures de Fréchette, loin de faire l'unanimité

par 98.5 | Modifié le 26 mai 2026 à 10:12

Les mesures de Fréchette, loin de faire l'unanimité
Christine Fréchette / La Presse Canadienne

Les mesures annoncées par la première ministre Christine Fréchette sont accueillies froidement par bon nombre d'analystes qui doutent de leur efficacité. 

Parmi ces mesures, les Québécois n’auront plus à payer de TVQ sur quelques produits en épicerie.

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«50$ par année, pour une famille de 4, c'est insignifiant»

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Des économistes, comme Sébastien Mc Mahon de IA Groupe Financier, s'inquiètent par ailleurs de la gestion des finances publiques par le gouvernement caquiste.

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«Je pense qu’il y a lieu d’être cynique» -Sébastien Mc Mahon

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Patrick Lagacé, lui, croit que les mesures risquent quand même donner un petit coup de main à certaines familles qui en arrachent.

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Promesses de Christine Fréchette: «Pour certaines personnes, ça risque d'aider»

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