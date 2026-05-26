Abolition de la TVQ sur certains produits

Les mesures annoncées par la première ministre Christine Fréchette sont accueillies froidement par bon nombre d'analystes qui doutent de leur efficacité.
Parmi ces mesures, les Québécois n’auront plus à payer de TVQ sur quelques produits en épicerie.
Des économistes, comme Sébastien Mc Mahon de IA Groupe Financier, s'inquiètent par ailleurs de la gestion des finances publiques par le gouvernement caquiste.
Patrick Lagacé, lui, croit que les mesures risquent quand même donner un petit coup de main à certaines familles qui en arrachent.