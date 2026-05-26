 Aller au contenu
Charles Milliard à Toronto

Le PLQ propose de relancer l’alliance économique Québec-Ontario

par 98.5

0:00
11:01

Entendu dans

La commission

le 26 mai 2026 14:45

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Le PLQ propose de relancer l’alliance économique Québec-Ontario
André Fortin (gauche) et Charles Milliard (droite) / La Presse Canadienne / Jacques Boissinot

Le chef du Parti libéral du Québec, Charles Milliard, présente sa vision économique dans le cadre du Economic Club of Toronto.

Le député de Pontiac et chef de l'opposition officielle, André Fortin plaide pour un rapprochement commercial historique avec l'Ontario afin de faire tomber les barrières interprovinciales.

Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez reçoivent André Fortin, chef de l'opposition officielle et député du Parti libéral du Québec, pour détailler les propositions de Charles Milliard, mardi à l'émission La commission

Le PLQ propose trois axes majeurs: la réactivation des conseils des ministres conjoints, un accord formel de commerce interprovincial et le déploiement du rayonnement économique francophone. 

« L'Ontario est un marché d'exportation pour le Québec qui est quinze fois la grandeur du marché de la France[...] Il y a encore beaucoup de barrières non tarifaires, des barrières en matière de commerce interprovincial qui limitent ce travail-là.»

André Fortin - député de Pontiac, Parti libéral du Québec

Vous aimerez aussi

«Le PQ essaie de freiner le rythme de Christine Fréchette»
Le Québec maintenant
«Le PQ essaie de freiner le rythme de Christine Fréchette»
0:00
10:03
L'orchestrateur des rendez-vous médicaux: sept fois plus cher que prévu
La commission
L'orchestrateur des rendez-vous médicaux: sept fois plus cher que prévu
0:00
9:55
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Ferrari Luce: un premier modèle électrique qui divise les amateurs
Rattrapage
Une voiture électrique à 884 000 $
Ferrari Luce: un premier modèle électrique qui divise les amateurs
Mark Carney fait marche arrière sur la question référendaire albertaine
Rattrapage
La Loi sur la clarté ne s'appliquera pas
Mark Carney fait marche arrière sur la question référendaire albertaine
Pénurie dans la construction: «Les programmes d'études sont déjà désuets»
Rattrapage
Des milliers de travailleurs manquants
Pénurie dans la construction: «Les programmes d'études sont déjà désuets»
Condamné à 153 reprises: «Ce n'est pas un événement isolé»
Rattrapage
Comment éviter que des individus récidivent?
Condamné à 153 reprises: «Ce n'est pas un événement isolé»
Flying Whales, Jean Boulet et alertes météo
Rattrapage
Quelques nouvelles en rafale
Flying Whales, Jean Boulet et alertes météo
Pourquoi l'économie de la planète est si dépendante de Taïwan?
Rattrapage
La technologie y avance à vitesse grand V
Pourquoi l'économie de la planète est si dépendante de Taïwan?
Les radars photo: payants, punitifs, mais surtout préventifs
Rattrapage
66 radars photo de plus sur les routes du Québec
Les radars photo: payants, punitifs, mais surtout préventifs
«Le modèle du leadership en politique, c'est pas juste le modèle masculin»
Rattrapage
Paternalisme en politique
«Le modèle du leadership en politique, c'est pas juste le modèle masculin»
Du caucus libéral à l'international: l'avenir de Steven Guilbault
Rattrapage
Rumeurs de démission
Du caucus libéral à l'international: l'avenir de Steven Guilbault
La nouvelle publicité du Parti québécois fait réagir et divise la toile
Rattrapage
Publicité négative à 10 000 $
La nouvelle publicité du Parti québécois fait réagir et divise la toile
L'orchestrateur des rendez-vous médicaux: sept fois plus cher que prévu
Rattrapage
Un succès clinique au coût explosif
L'orchestrateur des rendez-vous médicaux: sept fois plus cher que prévu
Interdiction des boissons énergisantes: un consensus politique se dessine
Rattrapage
Aux moins de 16 ans
Interdiction des boissons énergisantes: un consensus politique se dessine
Défaite du Tricolore, «boys club» en politique et radars photo
Rattrapage
La commission
Défaite du Tricolore, «boys club» en politique et radars photo
Les Snowbirds au-dessus du Centre Bell: un survol spectaculaire pour le CH
Rattrapage
Regardez vers le ciel
Les Snowbirds au-dessus du Centre Bell: un survol spectaculaire pour le CH