Charles Milliard à Toronto

Le chef du Parti libéral du Québec, Charles Milliard, présente sa vision économique dans le cadre du Economic Club of Toronto.

Le député de Pontiac et chef de l'opposition officielle, André Fortin plaide pour un rapprochement commercial historique avec l'Ontario afin de faire tomber les barrières interprovinciales.

Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez reçoivent André Fortin, chef de l'opposition officielle et député du Parti libéral du Québec, pour détailler les propositions de Charles Milliard, mardi à l'émission La commission.

Le PLQ propose trois axes majeurs: la réactivation des conseils des ministres conjoints, un accord formel de commerce interprovincial et le déploiement du rayonnement économique francophone.