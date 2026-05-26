Série de mesures annoncées par Christine Fréchette

L'annonce d'un «bouquet de mesures» par la première ministre Christine Fréchette pour contrer l'inflation soulève d'importantes critiques de plusieurs analystes.

Sébastien Mc Mahon, économiste en chef de IA Groupe financier, s'inquiète de la gestion des finances publiques, rappelant qu'un déficit de 8,6 milliards de dollars est prévu cette année.

L'expert souligne l'ironie d'ajouter des mesures alors que le gouvernement doit trouver des économies annuelles de 2 milliards de dollars d'ici 2029-2030 pour éviter un déficit permanent.

Écoutez Sébastien Mc Mahon commenter les mesures annoncées et faire le point sur les finances publiques, mardi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.