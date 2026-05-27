Un succès mitigé

La ministre de la Santé, Sonia Bélanger, et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) se sont félicité mercredi d'avoir accompli leur objectif de prendre en charge 500 000 nouveaux patients avant le 1er juillet.

En contrepartie, en vertu de l’entente conclue avec Québec, les médecins de famille ont obtenu une bonification de salaire de 2,5% (environ 75 millions de dollars) et l’équivalent d’un autre 75 millions de dollars en primes.

Malgré cette annonce, plusieurs québécois restent sceptiques puisque l'inscription à un Guichet d'accès à la première ligne (GAP) ne semble pas se traduire par la prise de rendez-vous.

Écoutez le Dr Marc-André Amyot, président de la FMOQ, faire le point sur ce qu'il juge être une avancée pour le système de santé québécois, mercredi, à La commission.