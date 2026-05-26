La technologie y avance à vitesse grand V

L'économie de la planète dépend particulièrement d'une petite île de 23 millions d'habitants située en Asie: Taïwan.

Le journaliste Alexandre Sirois explique qu'une potentielle guerre entre la Chine et Taïwan pourrait mettre l'économie de la planète sur pause, tellement la production de semi-conducteurs (puces), entre autres, est importante sur l'île.

Écoutez Alexandre Sirois, journaliste à La Presse, expliquer le tout, mardi, au micro de Luc Ferrandez et de Nathalie Normandeau.

Inquiets de la situation, les États-Unis implorent la compagnie taïwanaise TSMC de bâtir une usine en sol américain, rapporte-t-il.

Par contre, les ouvriers américains pourraient ne pas suffire à la demande, comme à Taïwan, où les travailleurs et travailleuses sont particulièrement dédiés à leur entreprise.