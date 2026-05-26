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La technologie y avance à vitesse grand V

Pourquoi l'économie de la planète est si dépendante de Taïwan?

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Entendu dans

La commission

le 26 mai 2026 13:54

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Pourquoi l'économie de la planète est si dépendante de Taïwan?
Taipei, la capitale de Taïwan / Adobe Stock / hao

L'économie de la planète dépend particulièrement d'une petite île de 23 millions d'habitants située en Asie: Taïwan.

Le journaliste Alexandre Sirois explique qu'une potentielle guerre entre la Chine et Taïwan pourrait mettre l'économie de la planète sur pause, tellement la production de semi-conducteurs (puces), entre autres, est importante sur l'île.

Écoutez Alexandre Sirois, journaliste à La Presse, expliquer le tout, mardi, au micro de Luc Ferrandez et de Nathalie Normandeau.

Inquiets de la situation, les États-Unis implorent la compagnie taïwanaise TSMC de bâtir une usine en sol américain, rapporte-t-il.

Par contre, les ouvriers américains pourraient ne pas suffire à la demande, comme à Taïwan, où les travailleurs et travailleuses sont particulièrement dédiés à leur entreprise.

«La culture du travail à Taïwan est d'une importance fondamentale pour expliquer le succès de Taïwan. Par exemple, cela arrive souvent à Taïwan à 3h du matin, il y a plusieurs de mes sources qui m'ont dit que lorsqu'il y a un tremblement de terre en plein milieu de la nuit, les ingénieurs des compagnies qui sont chez eux et qui dorment, se réveillent, montent dans leur voiture et foncent vers leur usine pour s'assurer que tout fonctionne comme il faut. Sur Google Maps, tout est en rouge tellement il y a de trafic.»

Alexandre Sirois

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