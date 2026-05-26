Comment éviter que des individus récidivent?

Depuis 25 ans, un homme de Cowansville récidive encore et encore, alors qu'il a été condamné à plus de 153 reprises, rapporte Le Journal de Montréal.

Selon l'avocat, Me Philippe Cloutier, ce cas est inusité, mais n'est pas isolé et il est pertinent de se pencher sur ce que la société peut faire pour aider ce genre d'individu et que les condamnations cessent.

Sans vouloir banaliser son comportement, étant donné que la personne en question a commis des infractions d'une gravité relativement faible, il serait compliqué de lui imposer l'étiquette de «délinquant dangereux».

Écoutez Me Philippe Cloutier, avocat criminaliste, nous éclairer sur le sujet, mardi, à l'émission La commission.