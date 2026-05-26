 Aller au contenu
Comment éviter que des individus récidivent?

Condamné à 153 reprises: «Ce n'est pas un événement isolé»

par 98.5

0:00
8:58

Entendu dans

La commission

le 26 mai 2026 14:20

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Condamné à 153 reprises: «Ce n'est pas un événement isolé»
Quelle faille du système permet à des citoyens de récidiver à plusieurs reprises? / La Presse Canadienne / Christinne Muschi

Depuis 25 ans, un homme de Cowansville récidive encore et encore, alors qu'il a été condamné à plus de 153 reprises, rapporte Le Journal de Montréal.

Selon l'avocat, Me Philippe Cloutier, ce cas est inusité, mais n'est pas isolé et il est pertinent de se pencher sur ce que la société peut faire pour aider ce genre d'individu et que les condamnations cessent.

Sans vouloir banaliser son comportement, étant donné que la personne en question a commis des infractions d'une gravité relativement faible, il serait compliqué de lui imposer l'étiquette de «délinquant dangereux».

Écoutez Me Philippe Cloutier, avocat criminaliste, nous éclairer sur le sujet, mardi, à l'émission La commission.

«Il y a un procureur de la Couronne qui fait son travail et un avocat de la Défense. Il y a un juge qui est au sommet de tout ça aussi, qui s'assure qu'il y a des bonnes décisions qui sont prises. Donc, à ce stade, si le système n'est malheureusement pas parfait, j'aimerais ça vous dire qu'il y a une solution puis que cette personne-là ne se retrouvera plus jamais devant les tribunaux. Mais malheureusement, je peux pas vous dire ça.»

Me Philippe Cloutier

Vous aimerez aussi

Un homme de 38 ans aurait drogué et agressé une femme à Laval
Lagacé le matin
Un homme de 38 ans aurait drogué et agressé une femme à Laval
0:00
5:05
Meurtre de Patricia Ferguson: la fin d'une attente de 30 ans pour sa fille
Lagacé le matin
Meurtre de Patricia Ferguson: la fin d'une attente de 30 ans pour sa fille
0:00
5:26
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Ferrari Luce: un premier modèle électrique qui divise les amateurs
Rattrapage
Une voiture électrique à 884 000 $
Ferrari Luce: un premier modèle électrique qui divise les amateurs
Mark Carney fait marche arrière sur la question référendaire albertaine
Rattrapage
La Loi sur la clarté ne s'appliquera pas
Mark Carney fait marche arrière sur la question référendaire albertaine
Pénurie dans la construction: «Les programmes d'études sont déjà désuets»
Rattrapage
Des milliers de travailleurs manquants
Pénurie dans la construction: «Les programmes d'études sont déjà désuets»
Le PLQ propose de relancer l’alliance économique Québec-Ontario
Rattrapage
Charles Milliard à Toronto
Le PLQ propose de relancer l’alliance économique Québec-Ontario
Flying Whales, Jean Boulet et alertes météo
Rattrapage
Quelques nouvelles en rafale
Flying Whales, Jean Boulet et alertes météo
Pourquoi l'économie de la planète est si dépendante de Taïwan?
Rattrapage
La technologie y avance à vitesse grand V
Pourquoi l'économie de la planète est si dépendante de Taïwan?
Les radars photo: payants, punitifs, mais surtout préventifs
Rattrapage
66 radars photo de plus sur les routes du Québec
Les radars photo: payants, punitifs, mais surtout préventifs
«Le modèle du leadership en politique, c'est pas juste le modèle masculin»
Rattrapage
Paternalisme en politique
«Le modèle du leadership en politique, c'est pas juste le modèle masculin»
Du caucus libéral à l'international: l'avenir de Steven Guilbault
Rattrapage
Rumeurs de démission
Du caucus libéral à l'international: l'avenir de Steven Guilbault
La nouvelle publicité du Parti québécois fait réagir et divise la toile
Rattrapage
Publicité négative à 10 000 $
La nouvelle publicité du Parti québécois fait réagir et divise la toile
L'orchestrateur des rendez-vous médicaux: sept fois plus cher que prévu
Rattrapage
Un succès clinique au coût explosif
L'orchestrateur des rendez-vous médicaux: sept fois plus cher que prévu
Interdiction des boissons énergisantes: un consensus politique se dessine
Rattrapage
Aux moins de 16 ans
Interdiction des boissons énergisantes: un consensus politique se dessine
Défaite du Tricolore, «boys club» en politique et radars photo
Rattrapage
La commission
Défaite du Tricolore, «boys club» en politique et radars photo
Les Snowbirds au-dessus du Centre Bell: un survol spectaculaire pour le CH
Rattrapage
Regardez vers le ciel
Les Snowbirds au-dessus du Centre Bell: un survol spectaculaire pour le CH