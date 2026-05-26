66 radars photo de plus sur les routes du Québec

Alors que le gouvernement du Québec s'apprête à doubler le nombre de radars photo sur ses routes, l'efficacité de cette mesure fait réagir.

Nicolas Saunier, ingénieur et professeur titulaire au département des génies civil, géologique et des mines à Polytechnique Montréal, confirme que la vitesse reste le facteur clé des accidents graves.

Écoutez Nicolas Saunier professeur titulaire au Département des génies civil, géologique et des mines à Polytechnique Montréal à l'émission La commission.

Le gouvernement du Québec cible particulièrement les zones scolaires et les zones de travaux.

Les premiers appareils seront livrés d’ici la fin de l’été.