Une mesure ciblée et efficace?

Marie-Eve Fournier analyse le «doublé» des aides financières pour l'épicerie et l'énergie qui seront versées de façon imminente.

Dès le 4 juin, Québec versera un montant fixe de 100$ aux bénéficiaires du crédit d'impôt pour la solidarité, suivi le lendemain par l'aide d'Ottawa pouvant atteindre 267$ pour une personne seule ou 533 $ pour une famille de quatre.

Contrairement à d'autres analystes, elle défend l'efficacité de ces chèques directs et ciblés pour les ménages à faible revenu, plutôt que des baisses de taxes indirectes jugées opaques.

Écoutez la chronique financière de Marie-Eve Fournier, mardi à Lagacé le matin.