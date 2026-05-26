Publicité négative à 10 000 $

Le Parti québécois frappe fort avec une publicité négative mettant en scène un sandwich avarié pour cibler le gouvernement Legault-Fréchette.

Ce coup d'éclat audacieux force le chef, Paul St-Pierre Plamondon, à se défendre.

Invité à La commission, le stratège Louis Aucoin analyse l'impact de ce message négatif, qu'il qualifie de réussi sur le plan de la communication.

Écoutez Louis Aucoin président et stratège principal, spécialiste de l’image chez Aucoin Stratégie et Communication, mardi à La commission.

Si la publicité suscite de vives réactions chez les auditeurs, elle permet surtout au PQ de ramener le débat sur la pertinence d'un changement de gouvernement.