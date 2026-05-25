Publicité inattendue pour le transporteur aérien

La chanteuse Katy Perry a offert une excellente visibilité à Air Canada sur les réseaux sociaux, à la suite d'un vol entre Montréal et Los Angeles.

Elle a salué le professionnalisme et la réactivité de l'équipage lors d'une urgence médicale survenue à bord.

Par ailleurs, l'entreprise Chrono Aviation a fait jaser d'elle ce week-end. Lors d'un vol nolisé transportant des partisans des Canadiens de Montréal vers la Caroline, le pilote a fait un canular mémorable à deux passagères nommées Caroline, feignant de devoir les expulser pour des raisons de sécurité.

Écoutez Frédéric Labelle raconter le tout lors de sa chronique réseaux sociaux lundi à Lagacé le matin.