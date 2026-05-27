Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez commentent l'actualité politique marquée par la démission du ministre de l'Environnement, Steven Guilbeault, du caucus libéral.

Pour l'animatrice, il ne fait aucun doute que l'industrie pétrolière est responsable de son départ.

De son côté, Luc Ferrandez souligne que cette démission met fin à l'hypocrisie du gouvernement, qui tentait de concilier exploitation pétrolière et ambitions écologiques.

Enfin, l'équipe aborde la position délicate de Marc Carney concernant la règle du 50 % plus un lors d'un éventuel référendum.

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, en ouverture de La commission, mercredi midi.