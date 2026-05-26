Quelques nouvelles en rafale

Entre le resserrement des dépenses publiques à Québec et les déclarations souverainistes surprises à l'Assemblée nationale, les Québécois devront aussi surveiller le ciel cet après-midi en raison d'alertes d'orages violents.
Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez parler des différents sujets chauds de l'actualité, lundi, à l'émission La commission.
«Bravo à la première ministre Christine Fréchette [...] Elle a décidé de fermer le robinet d'une entreprise qui s'appelle Flying Whales.»
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