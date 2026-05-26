La Loi sur la clarté ne s'appliquera pas

Mark Carney a décidé de se retirer de la polémique sur la question référendaire en Alberta.

En débat parlementaire, ce matin, il a affirmé devant le Bloc québécois qu'il ne ferait finalement pas réviser la question en vertu de la Loi sur la clarté.

Écoutez la bonne nouvelle de la journée sélectionnée par les animateurs de La commission, Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau, mardi après-midi.

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