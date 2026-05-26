Aux moins de 16 ans

À la suite du décès tragique du jeune Zachary Miron, le débat sur l'encadrement des boissons énergisantes pour les mineurs est relancé au Québec.

Interrogé par Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, Guillaume Cliche-Rivard exprime son soutien à l'initiative de la Première ministre Christine Fréchette visant à interdire ces produits aux 16 ans et moins.

Le député de Québec solidaire a déposé une pétition de 35 000 signatures à ce sujet. Il insiste sur l'existence d'un consensus transpartisan et populaire (80 à 85 % d'appui).

Bien qu'il reconnaisse les défis dans son application, notamment avec les machines distributrices, il considère cette loi comme une première étape cruciale, devant être complété par des mesures de sensibilisation et une révision des pratiques de marketing agressives qui ciblent les jeunes.

Écoutez Guillaume Cliche-Rivard, député de Québec solidaire, en discuter mardi midi au micro de La commission.