Un succès clinique au coût explosif

Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez se penchent sur l'«orchestrateur», un outil informatique gouvernemental destiné à lier les patients sans médecin aux cliniques médicales.

Initialement budgété à 18 millions $, le projet s'élève finalement à 126 millions $.

Le Dr Frédéric Picotte, médecin de famille à Shawinigan, témoigne de son efficacité sur le terrain.

Obligatoire pour les Groupes de médecine de famille (GMF), l'outil s'est grandement amélioré en réduisant ses bogues techniques.

Bien qu'il salue l'efficacité actuelle du système, le Dr Picotte s'inquiète des coûts liés au renouvellement du contrat avec le fournisseur et du risque de devoir repartir à zéro.

Écoutez Dr Frédéric Picotte, médecin de famille basé à Shawinigan, expliquer le tout, mardi midi à La commission.