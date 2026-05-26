Rumeurs de démission

Luc Ferrandez commente les rumeurs véhiculées notamment par la chaîne CTV, selon lesquelles le ministre de l'Environnement, Steven Guilbault songerait à démissionner du caucus libéral fédéral.

Selon lui, Guilbault est un homme de convictions qui n'agit ni pour l'argent ni pour la pension.

Déçu et se sentant «trahi» par le premier ministre Mark Carney, le député fédéral dans Laurier-Sainte-Marie ne souhaiterait plus faire de compromis politiques.

Est-ce qu'une carrière internationale en environnement l'attend?

Écoutez l'éditorial de Luc Ferrandez à ce sujet, en compagnie de Nathalie Normandeau, mardi midi à La commission.