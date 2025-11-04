Mesure phare du budget

 Aller au contenu
«Une super déduction à la productivité» -Michèle Boisvert

Le Québec maintenant

le 4 novembre 2025 18:06

Philippe Cantin
La chroniqueuse économique Michèle Boisvert analyse le budget fédéral au micro de Philippe Cantin.

  • Un déficit de 78,3 milliards de dollars (2,2 % du PIB), inférieur aux attentes;
  • Une dette stabilisée à 42,4 %
  • Le gouvernement prévoit 60 milliards $ d’économies sur cinq ans
  • L’élimination de 40 000 postes de fonctionnaires
  • Une croissance des dépenses de programmes réduite à moins de 1 %
  • Des mesures phares incluent une super déduction à la productivité pour le secteur manufacturier et des milliards pour le logement, la défense et la diversification des corridors commerciaux.

En m'abonnant, j'accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d'autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

