Mesure phare du budget

La chroniqueuse économique Michèle Boisvert analyse le budget fédéral au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Un déficit de 78,3 milliards de dollars (2,2 % du PIB), inférieur aux attentes;
- Une dette stabilisée à 42,4 %
- Le gouvernement prévoit 60 milliards $ d’économies sur cinq ans
- L’élimination de 40 000 postes de fonctionnaires
- Une croissance des dépenses de programmes réduite à moins de 1 %
- Des mesures phares incluent une super déduction à la productivité pour le secteur manufacturier et des milliards pour le logement, la défense et la diversification des corridors commerciaux.