Convention inchangée depuis 10 ans

Les pilotes de la compagnie aérienne Air Transat ont voté à l'unanimité en faveur d'un mandat de grève qui pourrait être déclenchée au plus tôt le 10 décembre prochain.

Les négociations se poursuivent et le syndicat souhaite éviter la grève, mais les deux parties doivent s'entendre sur plusieurs points notamment la rémunération, la sécurité des emplois, les régimes de retraite et les assurances collectives.

Les pilotes d'Air Transat fonctionnent avec la même convention collective depuis les dix dernières années.

Écoutez Bibianne Lavallée, vice-présidente du syndicat des pilotes d'Air Transat et Dave Bourdages, vice-président à l'exploitation aérienne et commandant chez Air Transat, mercredi, à La commission.

De son côté, la partie patronale est confiante de ne pas arriver à l'étape de la grève et s'est montrée rassurante envers les passagers qui doivent voyager avec Air Transat pendant le temps des Fêtes.

Le vice-président à l'exploitation aérienne et commandant chez Air Transat Dave Bourdages concède qu'un rattrapage doit être fait vis-à-vis des conditions de travail.